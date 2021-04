Das Geschäft mit dem Osterfest floriert

Ähnlich sieht die Lage auch im Pinzgau aus. In Zell am See zaubert das angelaufene Geschäft Gärtnermeister Klaus Riegler ein Lächeln ins Gesicht. „Die Leute hungern nach Farbe. Viele holen sich Tulpen, Narzissen oder Stiefmütterchen“, sagt Riegler, der in der heurigen, ausgefallenen Wintersaison ein Minus von rund 25 Prozent verzeichnete.