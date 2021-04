„Bergdoktor“-Region in Tirol: Planen ins Ungewisse

Apropos Mitarbeiter – wie sieht es TVB-intern aus?

Seit Anfang Dezember bis Ende März hatten wir fünf Mitarbeiter in Kurzarbeit. Doch diese Phase endet jetzt, es gibt viel zu tun und wir arbeiten auch an den nach Corona relevanten Themen – etwa an den Servicedienstleistungen für Vermieter, an einer TVB-Restrukturierung und an Nachhaltigkeits- und Mobilitätskonzepten. Natürliche Abgänge werden jedoch nicht nachbesetzt.