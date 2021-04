Musik soll alle „inkludieren“

Inklusion – also die Integration aller Menschen in die Gesellschaft – wird in Niederösterreich im Alltag gelebt. Vor allem auch im Bildungsalltag. „Da gilt die Musik als wichtiges Bindeglied von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zur Gesellschaft“, weiß die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.