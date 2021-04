Frauen in Innsbrucker Geschäft sexuell belästigt

Ein Grapscher trieb am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt im Innsbrucker Stadtteil Pradl sein Unwesen: Der zunächst unbekannte Mann hatte einer Kundin und einer Angestellten ans Gesäß gegriffen. Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin konnte der Verdächtige - ein 34-jähriger Einheimischer - am Freitag gefasst werden.