Das „Schäferstündchen“, das Bauern fürchten

Herdenschutzhunde stehen Gewehr bei Fuß

Selbst wenn das groß angelegte Projekt eine Revolution begründet, wird das Zeit brauchen. Zeit, die die Bauern nicht haben, denn in gut zwei Monaten geht’s wieder auf die Alm. Die beabsichtigten Notfallteams gibt‘s noch nicht. Allerdings tut sich in der Inntaler Bauernschaft etwas, doch noch will man sich bedeckt halten. Offen zeigt sich hingegen die Wanderschäferei Oberland. Thomas Schranz baut ein Kompetenzzentrum als Teil des „LIFEstockProtect“ in Tösens auf und erprobt heuer auf mehreren Flächen den Ernstfall. Schranz: „Wir haben bereits fünf Herdenschutzhunde in den Italienischen Abruzzen gekauft. Die sind abrufbereit, sobald die Rahmenbedingungen passen.“