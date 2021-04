Bulle in Hochform: „Bin der Beste in Europa“

Fürstenfeld vor Aufstieg

Am Weg ins Halbfinale müssen die Bulls aber auch am realen Parkett aufzeigen - und zwar am Samstag (17.30) in Wien im zweiten Spiel gegen den BC Vienna. Das Halbfinale kann am Samstag Fürstenfeld fixieren: Auswärts in Salzburg ist der steirische Zweitligist Favorit. Erreichen die Panthers das Finale, hätte man die Relegation gegen den Sieger des Superliga-Duells Timberwolves-Traiskirchen fix.