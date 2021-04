Steirische Bio-Hühner bringen Farbe ins Nest

„Bio ist für mich nicht gut genug“ – nach diesem Motto führt Landwirt Toni Maurer in Bad Gleichenberg seinen Hof, der einem traditionellen Bauernhof so gar nicht gleicht. Keine großen Kuh- oder Schweinestallungen findet man hier, der einzige Beton der dort verbaut wurde, ist jener des Kellerstöckls, in dem so manch gut gehütetes, uraltes Schnaps-Geheimnis lagert. Der sympathische Bauer lebt in vollem Einklang mit seinen Tieren, die jeden Tag die freie Natur genießen dürfen. Kein großer Traktor durchkämmt die Äcker, hier wird noch auf alte Geräte gesetzt. Und wenn die nicht mehr könnnen, dann wird einfach Hand angelegt – eine kräftezehrende Arbeit!