Zwei positive Fälle - Sturms Damen pausieren

Freitag wären Sturms Damen nach Tirol aufgebrochen, am Samstag wäre das Match bei Innsbruck angestanden. Doch die Damen von Trainer Christian Lang stiegen gar nicht in den Bus, denn zwei Damen wurden bei einem obligatorischen Schnelltest positiv auf Corona getestet. Beide Spielerinnen sind jedoch ohne Symptome. Die Testresultate wurden an die Behörden weitergeleitet. Alle anderen Tests fielen negativ aus. In Absprache mit dem ÖFB wurde das Match auf unbestimmte Zeit verschoben.