Ausreise aus dem Leiblachtal mit negativem Test

Was sich am Samstag abgezeichnet hatte, wurde für Hörbranz Bürgermeister Andreas Kresser am Sonntag zur Gewissheit: In seiner Gemeinde - vor einer Woche noch Corona-frei - gibt es nun 44 Neuinfektionen, in acht Fällen wurde laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher sogar die britische Variante nachgewiesen. Im benachbarten Lochau sind 15 Bewohner infiziert, sechs davon mit der B.1.1.7-Mutation.