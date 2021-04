Brandmelder in der Mönchsberggarage schlug an

In der Mönchsberggarage in der Stadt Salzburg schlug am Donnerstagnachmittag ein Brandmelder an. Die angerückte Feuerwehr stellte im Bereich der Ausfahrt „einen leichten Wasserdampf-Nebel“, aber keinerlei Brandgeruch fest. „Die Ursache ist unbekannt, vielleicht hat es den Kühler eines Autos zerrissen“, gab die Einsatzleitung Entwarnung.