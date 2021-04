Eine Impfaktion vor besonderer Kulisse

Impfung für Ü70-Jährige

Es war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass jemand in die Kirche geht, um Heilung und Gesundheit zu erfahren. Es war aber vielleicht das erste Mal, dass das am Dienstag nicht mittels Gebet, nicht mittels Rosenkranz geschah – sondern per Impfung. Der Arzt Christian Dallapozza hatte in der Sakristei der Pfarre Hötting seine Ordination aufgeschlagen. Über 70-Jährige und auch Hochrisikogruppen wurden dort geimpft.