Schwaz: Weiterentwickelte Mutation bereitet Sorgen

„Entwicklung im Auge behalten“

Dieser Mutationsstamm sei laut Auskunft der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in der Vergangenheit bereits in anderen Teilen in Österreich vorgekommen, aber auch in weiteren Teilen von Europa wie etwa auch in Deutschland. „Nun ist dieser Stamm auch im Bezirk Schwaz in Tirol aufgetreten. Die Gesundheitsbehörden in Tirol behalten die Entwicklung im Detail im Auge. Die bereits in den letzten Wochen sehr strenge Vorgehensweise der Gesundheitsbehörde in Schwaz im Contact Tracing wird auch in diesen Fällen angewandt“, betont Bezirkshauptmann Michael Brandl.