Alkolenker bei Mühldorf mit Auto überschlagen

Führerschein abgenommen

Der Lenker aus Reißeck wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit und nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus in Spittal an der Drau eingeliefert. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Neben Polizei und Rettung standen auch die FF Kolbnitz, Mühldorf und Möllbrücke im Einsatz.