Mann attackierte wahllos Frauen auf der Straße

Zeuge verfolgt Verdächtigen

Ein aufmerksamer, 45-jähriger Zeuge verfolgte den flüchtenden 22-Jährigen und machte schließlich eine Polizeistreife vom Stadtpolizeikommando Simmering auf den Angreifer aufmerksam. Die Uniformierten nahmen den 22-Jährigen rasch fest. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die 78-Jährige wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht sowie anschließend in häusliche Pflege entlassen.