Platter sieht keinen Grund für Lockdown in Tirol

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sieht derzeit keinen Grund für einen Lockdown im Bundesland. Die Lage in Tirol sei „derzeit stabil“, sagte Platter am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck und verwies auf die Situation auf den Intensivstationen mit aktuell 26 Infizierten - um zwei weniger als am Montag. Die momentanen Maßnahmen erachtete er als ausreichend. Diese seien „derzeit ein guter und richtiger Weg“.