Ausreisetests für Nordtirol und Bezirk Kufstein

Drei Viertel der aktiven Fälle der Variante der britischen Mutation waren in den Bezirken Kufstein (54) und Schwaz (103) aufgetreten. In Schwaz gilt die Ausreisetestpflicht noch bis 1. April. In Kufstein wird zudem eine FFP2-Maskenpflicht an ausgewählten öffentlichen Plätzen verordnet.