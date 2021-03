Venezuela: Maduro will Impfstoff gegen Öl tauschen

Offizielle Corona-Zahlen werden angezweifelt

Nach offiziellen Angaben haben sich in Venezuela rund 156.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 1500 Patienten sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen werden von der Opposition angezweifelt und dürften in Wahrheit weit höher liegen, auch weil es an Tests mangelt. Augenzeugen berichten von überfüllten Spitälern und Kliniken.