Steirer stürmen die virtuellen Kirchen

Breites Angebot an Live-Übertragungen

An religiösem Angebot fehlt es auch in den eigenen vier Wänden nicht: Einen Livestream mit Bischof Wilhelm Krautwaschl gab es ja schon am Palmsonntag, am Mittwoch findet die Ölweihmesse um 17 Uhr statt - das Stift Admont überträgt am Gründonnerstag (ab 18.30 Uhr) die Feier des letzten Abendmahls live. Und am Ostersonntag gibt’s ab 10 Uhr auf der Homepage der Diözese ein breites Live-Angebot. Am Karsamstag überträgt ORF 2 ab 13.10 Uhr live aus dem Klostergarten der Elisabethinen Graz die Osterspeisensegnung mit Bischof Krautwaschl. Am Ostersonntag (10 Uhr) läuft auf ORF 2 der päpstliche Ostersegen „urbi et orbi“ live aus dem Vatikan.