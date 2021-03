Verfolgungsjagd zwischen 17-Jährigem und Polizei

Ein führerscheinloser Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei in der Stadt Salzburg geliefert. Dabei prallte der 17-jährige Rumäne laut Exekutive absichtlich gegen einen Streifenwagen. Eine Polizistin wurde verletzt. Nachdem er auch Passanten gefährdet und Verkehrszeichen ignoriert hatte, gab er freiwillig auf und hielt den Wagen an, in dem sich drei weitere Insassen befanden.