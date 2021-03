Wenn Menschen plötzlich spurlos verschwinden

Oft verschwinden Menschen in den Tiroler Bergen spurlos. Dazu zählt etwa jener Bayer, der seit Juni 2020 im Kaisergebirge als vermisst gilt. Unzählige Suchaktionen am Boden und aus der Luft blieben ergebnislos. Dasselbe gilt für einen 60-jährigen Absamer, der am 4. März 2021 zu einer Bergtour oberhalb von Absam aufgebrochen ist.