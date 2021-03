An jungen Tirolern nagt die Corona-Krise

Auch Rückgang bei der Zufriedenheit ist enorm

Geht man bei den Antworten in die Tiefe, so zeigt sich, dass nahezu alle Lebensbereiche der jungen Tiroler negativ beeinflusst wurden und auch noch werden. Vor allem was Verluste im Sozialleben und den Kontakt mit Gleichaltrigen und Freunden betrifft, klagen die jungen Erwachsenen. „Vier von fünf Jugendlichen (83%) sehen in ihrem Sozialleben die stärksten negativen Auswirkungen der Pandemie“, betont Traweger-Ravanelli. Sieben von zehn jungen Menschen (71%) klagen über eine Verschlechterung ihrer allgemeinen Zufriedenheit bzw. Ausgeglichenheit. Auch Einbußen bei Freizeitaktivitäten und Hobbys sowie Verschlechterungen im schulischen Bereich und in der Ausbildung werden oft genannt. Die Ergebnisse seien wenig verwunderlich, da so gut wie alle Lebensbereiche für die Mehrheit der jungen Generation negativ betroffen sind. Angefangen vom Sozialleben, der Freizeit und dem Sport bis hin zur Ausbildung. Dies führe unwillkürlich auch dazu, dass die allgemeine Psyche negativ beeinflusst werde.