Obersteirer als Hüter der alter Tierrassen

Geburtstagsgeschenk als Auslöser

Vier alte Rassen hat Edgar Wernbacher auf seinem Hof in St. Barbara im Mürztal, heute sind sie Rarität. Früher waren Alpines Steinschaf, Walliser Schwarznasenschaf, die Pfauenziege und die Blobe (Blaue) Ziege auf vielen steirischen Hügeln zu sehen. „Doch sie geben vergleichsweise nicht so viel Fleisch ab“, erklärt der Steirer. „Da sich dann alles in Richtung mehr Produktion konzentriert hat, ist man von den alten Rassen abgekommen.“ Gerade das Alpine Steinschaf gehört zu den ältesten Rassen, bildet die historische Grundrasse der Schafzucht in den Alpen. Und von der Blobe Goaß gab es überhaupt nur noch 30 Tiere, bis Edgar Wernbacher seine Liebe zu diesen Tieren entdeckte.