Rankweiler Gastronom eröffnet eigene Teststraße

Wirt will nicht wieder zusperren müssen

Angeboten wird ein Antigentest, der von medizinischem Personal durchgeführt wird, nach rund 15 Minuten erhält man per SMS das - hoffentlich negative - Ergebnis. Der Hauptbeweggrund von Scherls Aktion: „Ich will nicht wieder zusperren.“ Wie im März und November 2020, als er rund 180 Mitarbeiter seiner Gastro-Kette in Kurzarbeit schicken musste, „das waren keine angenehmen Situationen, das will ich nicht wieder erleben.“