Streit bei Corona-Party: Polizei fand Gaspistole

Kurz nach 23 Uhr ging am Freitagabend ein Notruf bei der Polizei ein. In einer Wohnung in Leutasch war es zu einem Streit gekommen. „An der Einsatzörtlichkeit eingetroffen, konnten in der betreffenden Wohnung vier Personen festgestellt werden, welche sichtlich unter Alkoholeinfluss standen“, heißt es seitens der Polizei. Verletzt wurde aber niemand. Die drei jungen Männer (20 bzw. 21 Jahre) sowie eine Frau (18) werden wegen Übertretungen nach den Covid-19-Bestimmungen bei der BH-Innsbruck angezeigt.