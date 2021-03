Ein „Beserl“ aus sieben Zweiglein gegen Unheil

„Damit die Ernte gut wird“

Am Palmsonntag werden die kunstvollen Buschen in die Kirche getragen, gesegnet und zu Hause oder auf den Feldern aufgestellt: „Damit die Ernte gut wird!“ Schutz vor allerlei Unheil sollen sie bringen. Ein Buschen bleibt in der Kirche und wird verbrannt. Mit seiner Asche werden am Aschermittwoch des folgenden Jahres die Stirnkreuze gezeichnet. Übrigens: Früher war das Binden der Palmbeserln Männersache, die Tradition wurde von Vätern an Söhne weitergegeben.