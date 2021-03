Schüler entwickelten Corona-Ampel für Klassenraum

Im Rahmen des Werkstättenunterrichts tüftelten die Mechatronik- und Informationstechnikschüler der Technischen Fachschule Haslach gemeinsam mit ihrem Lehrer Johannes Weishäupl an einem Luftmessgerät mit optischer Signalausgabe. Im Elektrolabor wurden dafür LED-Streifen montiert. Über einen Sensor wird der CO2-Gehalt in der Raumluft gemessen und je nach Luftqualität leuchten die LED-Streifen grün, orange oder rot. In den anderen Räumen zeigt eine Deckenlampe an, wann gelüftet gehört. Jetzt wird daran gearbeitet, dass Konzept in einem Koffer unterzubringen – als mobile Alternative.