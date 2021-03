Warum Boris-Ex Lilly Becker jetzt auf Frauen steht

„Ich liebe Frauen“

Seit drei Jahren ist Boris Becker Ex jetzt schon Single und sie kann sich theoretisch auch eine Partnerin an ihrer Seite vorstellen. „Frauen lieben Frauen und das ist auch kein Tabu. Das ist normal. Nicht für viele Frauen, aber für mich ist das eben einfach so“, erklärte sie. „Ich liebe Frauen und es ist, was es ist.“