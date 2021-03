Mozarteum-Rektorin nach Interview in der Kritik

Noch weniger Verständnis erntet die so redegewandte und philosophisch gebildete Rektorin für einen fragwürdigen geschichtlichen Ausflug in Sachen „Kreativität von Künstlern in der Krise“, zu der ihr ausgerechnet ein Beispiel aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte in den Sinn kommt. Die Kommentare dazu reichen von „oberflächlicher Gedankenlosigkeit“ über „Schock“ und „blankes Entsetzen“ bis zu „fachlicher und menschlicher Sprach-Entgleisung“. Da sei es nur mehr ein kleiner Schritt zur Verharmlosung, kritisiert eine erboste Leserin.