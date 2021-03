Mann beim Knacken von Schließfächern ertappt

Der Mann war am Montag gegen 9.30 Uhr in die Bank in Lannach im Bezirk Deutschlandsberg gekommen und hatte unter Vorlage eines gefälschten israelischen Reisepasses ein Schließfach gemietet. Dann begab er sich in den Raum der Schließfächer, schloss sich darin ein und brach mit zwei mitgebrachten Schraubenziehern sieben Fächer auf. Die darin vorgefundenen Wertgegenstände und Bargeld mit einem Gesamtwert von rund 60.000 Euro verstaute er in mitgebrachten Taschen.