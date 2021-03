Windtner: „Zählt nur, ob wir es geschafft haben“

„Krone“: Heute geht das Fußball-Jahr 2021 los, unter Voraussetzungen, die es so noch nie gegeben hat – ist es da überhaupt realistisch und auch fair, Ziele auszugeben?

Leo Windtner: Auch wenn alles schwieriger geworden ist, so ist es gerade in dieser Situation unwahrscheinlich wichtig, klare Ziele zu definieren. Die Leute müssen wissen, ob es am Ende des Tages an das Meer oder in die Berge geht.