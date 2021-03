Lange Schatten über Siedlung bereitet Sorgenfalten

Beim Durchbruch der zweiten Röhre zwischen Rosenbach und Jesenice (Slo) fällt bergeweise Gestein an, das natürlich weggebracht werden muss. Um lange Transportwege zu vermeiden, ist man übereingekommen, das Material in einer Mulde in der Ortschaft Kanin zu deponieren. Seither rollen täglich die tonnenschweren Kipplastwagen, um das aus den Karawanken gesprengte Material in Kanin abzuladen. Den Bewohnern wird der ständig wachsende Berg aber langsam unheimlich.