Ab Herbst führt der GAK auch ein Damen-Team

Mit der Installierung einer Damen-Mannschaft will man beim GAK nun den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Zuletzt traten die Grazer in einer Damen-Liga 2012 an - damals noch in Kooperation mit dem DFC Leoben. Diesmal führt man den Klub jedoch eigenständig als GAK 1902. Der Grundstein dafür wurde mit den GAK Juniors bereits in den letzten Jahren gelegt, wo vor drei Jahren mit den GAK Girls eine eigene Mädchenfußball-Sektion aufgebaut wurde.