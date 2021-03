Projekte zu Zukunft, Klima und Stadtentwicklung

In der Nachbarschaft

So befassen sich Margarethe Makovec und Anton Lederer vom Kulturzentrum mit der „Schule des Wir“. Dabei geht es um das Zusammenleben in einer Nachbarschaft. Dazu wartet ab 30. April nicht nur eine Ausstellung in den Räumen des , sondern ab Mai locken auch Skulpturen, die zum Verweilen einladen an fünf Plätzen im Annenviertel: am Metahofspitz, vor dem Orpheum, beim Bad zur Sonne, am Marienplatz und am Lendplatz.