Corona-Hilfsanträge:„Das Ganze ist eine Frechheit“

Die Kritik an der Salzburger Politik und den Behörden gewinnt weiter an Schärfe: In den Amtsstuben türmen sich mittlerweile mehr als 26.015 Covid-Hilfsanträge - nur 360 Antragsteller bekamen bisher Geld. Viele Betriebe ringen ums Überleben. „Diese Vorgehensweise ist ein Wahnsinn“, sagt etwa Wirt Josef Widlroither.