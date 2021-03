„Die Welle“ rollt in Linz durch die Klasse

Die Musicalsparte des Landestheaters Linz war in der Vergangenheit mit ihren Uraufführungen sehr erfolgreich - die dritte heißt „The Wave (Die Welle)“ und feierte am Samstagabend Online-Premiere. Das Musical von Or Matias basiert wie der Roman von Morton Rhue und diverse Filme auf dem Experiment des Geschichtslehrers Ron Jones. Er wollte seinen Schülern zeigen, wie ein Regime wie jenes der Nazis entsteht - und der „Erfolg“ war beängstigend.