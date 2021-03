Steuer-Trick kommt Salzburg teuer

Steuerprüfer: So geht das freilich nicht

Der damalige Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) bildete mit FPÖ und Johann Padutsch (Bürgerliste) eine knappe Mehrheit, um gut eine Million Euro für den Sportverband locker zu machen. Damals gab es aber keine Förderung, sondern die Stadt errichtete selbst. Dabei wurde die Sportanlage zu einem Betrieb gewerblicher Art, um einen Vorsteuerabzug zu erreichen. So geht das freilich nicht, mahnen jetzt die Steuerprüfer: Die Erleichterung von 204.000 Euro muss nachgezahlt werden. Am Montag beschäftigt sich der Stadtsenat mit der Nachzahlung. ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs will solche Steuer-Tricks mit bösem Erwachen künftig meiden. „Bei den Hannak-Gründen soll für neue Proberäume der freien Kulturszene auch ein Betrieb gewerblicher Art gegründet werden. Da müssen wir uns ganz genau anschauen, ob die Einnahmen ausreichen, um dieses Steuermodell umzusetzen.“