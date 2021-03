Obersteirer (35) bei Holzarbeiten schwer verletzt

Gegen 11.15 Uhr war der 35-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gemeinsam mit anderen Holzarbeitern mit dem Aufarbeiten von Schadholz in einem Forst beschäftigt. Als der 35-Jährige einen zuvor geschlägerten Holzstamm mit der Fernbedienung eines Seil-Krans in Richtung Tal zog, verkeilte sich der Stamm bei noch stehenden Bäumen. Durch die Zugkraft des Lastenseils wurde der Baumstamm hochgeschleudert und traf den 35-Jährigen am Rücken bzw. an der Hüfte.