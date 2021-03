Passion Christi in die heutige Zeit hineingetragen

Ruhig ist es beim Lokalaugenschein im Steinbruch St. Margarethen. Und doch: Die Vorbereitungen für die Passionsspiele laufen auf Hochtouren. Die Bühne ist schon zu einem großen Teil fertig, zudem wird fast täglich geprobt – online. „Das ist eine Herausforderung, weil online ein noch konzentrierteres Arbeiten verlangt“, sagt Militärpfarrer Alexander Wessely. Der gelernte Schauspieler führt heuer Regie. Die Inszenierung soll die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu näher in die heutige Zeit hineintragen. „Wir werden einen menschlichen Jesus darstellen, einen Jesus, der mitfühlt, Trauer und Leid empfindet“, sagt Wessely. Doch auch neue Sichtweisen und Interpretationen der handelnden Charaktere sind vorgesehen. Alles untermalt von kinoreifer Musik. Das Publikum soll auf diese Weise zum Nachdenken angeregt werden, gleichzeitig will man Emotionen und Unterhaltung bieten. „Es wird großes Theater“, verspricht der Regisseur. Angesichts der Pandemie will der Militärpfarrer den Besuchern aber auch ein wenig Normalität und Hoffnung schenken.