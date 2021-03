11-Jährige angefahren: Unfalllenkerin wird gesucht

Zwischen 17.15 und 17.45 Uhr überquerte die 11-Jährige aus Graz am Dienstag (16. März) am Schutzweg die Kreuzung von der Annenstraße kommend in Richtung Westen. Bevor sie an der Ecke Europaplatz/Eggenberger Gürtel ankam, dürfte eine unbekannte Pkw-Lenkerin das Rotlicht missachtet haben. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß der Pkw-Lenkerin mit der 11-Jährigen. Die 11-Jährige dürfte dabei unbestimmten Grades am Fuß verletzt worden sein.