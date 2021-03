Schlepper mit schrottreifem Auto unterwegs

Erstmals aufgefallen ist einer der beiden Schlepper am 26. Februar zu Mittag. Als er in einem schrottreifen Chrysler Voyager in Siegendorf unterwegs war, wollten Soldaten ihn aufhalten und überprüfen. Der verdächtige Lenker flüchtete. Die Fahndung nach dem Wagen mit ungarischem Kennzeichen blieb ohne Erfolg. Doch jene zwölf Migranten, die im Chrysler Voyager nach Österreich gekommen waren, tauchten in Vösendorf (NÖ) auf. Sie wurden aufgegriffen und von der Polizei einvernommen.