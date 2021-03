Start-up nutzt Satelliten-Technik für Sport

„Oculus“ wurde vorerst für den Wintersport entwickelt. Der Tracker kann mit Hilfe von Daten aus dem All direkt am Skischuh die exakte Geschwindigkeit und Position sowie Neigungswinkel und die genaue Zeit aufzeichnen. „Er liefert optimale Trainingsdaten und soll künftig für viele Sportarten einsetzbar sein“, kündigt Peroutka an.