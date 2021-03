163 Neuinfektion, zwei Corona-Tote

Laut Landespressedienst starben zwei weitere Personen am oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl der Toten stieg auf 728. Insgesamt 91 Coronapatienten mussten stationär behandelt werden, um neun weniger als noch am Donnerstag. 18 Personen lagen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten sank leicht auf 180.