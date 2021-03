Security-Chef nach Unglück abermals freigesprochen

Ein heftiger Sturm ließ am 11. Juli 2015 am Campingplatz des Electric Love Festivals in Koppl einen Lichtturm umstürzen, der einen Festivalbesucher tötete. Nach dem tragischen Unglück hat heute, Freitag, ein Drei-Richter-Senat am Landesgericht Salzburg den im Dezember 2020 ergangenen Freispruch für einen 45-jährigen Security-Manager bestätigt. Ihm wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen.