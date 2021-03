Tiroler Polizei fahndet mit Fotos nach Einbrecher

In einem ungeklärten Kriminalfall hofft die Innsbrucker Polizei nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung: Ein Unbekannter brach im vergangenen Sommer zweimal in einen Waschsalon ein und konnte dabei Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeuten. Um dem Täter doch noch auf die Spur zu kommen, veröffentlichten die Ermittler nun zwei Fotos vom Verdächtigen.