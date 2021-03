Drei wichtige Tipps gegen Verbrechen im Internet

Was kann man tun, um nicht auf einen Internetbetrug reinzufallen?

Grundsätzlich gilt - so wie immer im Leben: Ein gesundes Misstrauen kann niemals schaden. Man sollte auf das Bauchgefühl hören! Die wichtigste Regel im Internet lautet: Zuerst denken, dann klicken! Lassen Sie die Computermaus von Links, die ihnen per Mail geschickt werden - und seien die Versprechungen noch so verlockend. Geben Sie Bankdaten nur auf Seiten ein, wo sie sicher sind, dass sie sicher sind.