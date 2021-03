Website verrät: So viel Spielzeit fressen Games

Ob man diese zu investieren bereit ist, muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Die Spielzeit allein ist freilich noch kein Qualitätskriterium und bekanntermaßen ist weniger manchmal auch mehr. Sonys hervorragendes „The Last of Us Part II“ lässt sich beispielsweise bereits innerhalb von 24 Stunden meistern, „Ori and the Will of the Wisps“ benötigt, das nötige Fingergeschick vorausgesetzt, nur elfeinhalb Stunden. Wenn es noch schneller gehen soll, empfiehlt sich beispielsweise Segas Arcade-Klassiker „Golden Axe“: Für den braucht es mit allem drum und dran laut howlongtobeat.com gerade einmal anderthalb Stunden.