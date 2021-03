Italien reicht Kandidatur dafür bei UNESCO ein

Täglich werden drei Milliarden Espressi getrunken. In Italien generiert der Espresso einen Umsatz von fünf Milliarden Euro. 10.000 Menschen arbeiten in Cafés, die in Italien Espresso servieren. Landesweit sind laut Angaben der APA etwa 800 Kaffeeröster mit rund 7000 Beschäftigten aktiv.