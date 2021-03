Stankovic über Team-Ausbootung: „Bin verärgert!“

Nicht so Salzburgs Keeper, der laut „Krone“-Info von seiner Ausbootung aus Team-Kreisen bereits informiert gewesen sein soll. Was nichts daran ändert, dass „Cic“ stinksauer war. Es immer noch ist. Am 13. Oktober 2020 ist der 28-Jährige beim EM-Quali-Spiel in Slowenien noch rot-weiß-rote Nummer eins gewesen. Nun ist der Bullen-Rückhalt vorm WM-Quali-Auftakt in Schottland hinter besagten Torhütern, wenn man so will, maximal noch die Nummer 5. Neben dem Bullen-„Einser“ gibt’s mit dem gebürtigen Salzburger Patrick Pentz (Austria Wien) ja noch einen weiteren starken, nicht von Franco Foda nominierten Schlussmann.