Zoe Saip: „Es war eine harte Prüfung für mich“

„Germany‘s Next Topmodel“, „Kampf der Realitystars“ und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ - sie war in allen großen Shows. Das österreichische Model Zoe Saip ist in Deutschland eben gefragt. Und jetzt wagt sie das nächste große TV-Projekt. In „Prominent und obdachlos“ (am 17.3. um 20.15 Uhr auf RTL Zwei) lebt sie für 72 Stunden auf der Straße. Wie es ihr dabei ergangen ist, erzählt sie Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg.