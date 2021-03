Robbe „Comandante“ im Zoo Schönbrunn verstorben

Männchen „Carlos“ übernimmt Führungsposten

Die Robbendamen im Tiergarten werden „Comandante“ gewiss auch vermissen, wobei er in den vergangenen Jahren seine Chefrolle bereits an einen Nachfolger übergeben hat. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ist 2017 das Männchen „Carlos“ zur Gruppe gestoßen. In den ersten Jahren hat sich „Carlos“ untergeordnet, zum Schluss hat „Comandante“ ihm schon den Führungsposten überlassen.